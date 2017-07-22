В Уфе в перестрелке пострадали двое мужчин Фото: автор В Уфе в перестрелке пострадали двое мужчин Фото: автор

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в полицию 21 июля в 01.16 потупило сообщение, что в микрорайоне Сипайлово, между домами 12/1 и 14/1 по улице Гагарина находятся несколько человек, слышны выстрелы.

Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что телесные повреждения получили 20 и 21-летние местные жители.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Уфе.