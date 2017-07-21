В ГИБДД объяснили, для чего в Уфе снимают камеры фотофиксации Фото: УГИБДД МВД по РБ В ГИБДД объяснили, для чего в Уфе снимают камеры фотофиксации Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республиканской автоинспекции объяснили, для чего в Уфе сегодня снимали некоторые камеры фотофиксации. Событие активно обсуждали в соцсетях. Как выяснилось, по регламенту эксплуатации требуется плановая проверка, для которой наступило время. Проверка городских камер будет проходить поэтапно.