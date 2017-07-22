Уфимец бросился в озеро в парке Якутова - видео Фото: автор | Видео: автор





















Уфимец бросился в озеро в парке Якутова - видео Фото: автор

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе потеплело, и горожан потянуло к водоемам. Накануне вечером в центральном парке имени Якутова отдыхающие стали очевидцами необычной для этого места картины. К озеру Солдатскому пришли двое мужчин. Одному, видимо, стало очень жарко в силу определенных причин. Тогда он, не постеснявшись пенсионеров и мам с детьми, снял с себя верхнюю одежду и в нижнем белье с разбега прыгнул в озеро.

Пловец провел в воде пять минут. На вопрос: «Как водичка?», утвердительно ответил, что «теплая, только тиной пахнет!».

Пожилые люди тут же присоединились к разговору, подчеркнув, что подается дурной пример для подрастающего поколения.

Уфимцы отметили, что рядом с озером есть несколько табличек с предупреждениями «Купаться запрещено!», но такие меры не останавливают любителей освежиться в прохладной воде. Кроме того, после обновления береговой линии озера, стало опасно гулять с маленькими детьми вокруг водоема, так как отсутствует ограждение. Особенно рискуют ребята, катающиеся на самокатах и велосипедах.

В информационно-аналитическом отделе администрации Калининского района сообщили, что в парке культуры и отдыха «Первомайский» начали устанавливать ограждения. Железный забор появился вдоль велосипедной дорожки, огибающей озеро. Такие меры безопасности дирекцией парка были приняты после инцидента с четырехлетним ребенком, скатившимся в водоем на велосипеде. Несчастья тогда удалось избежать благодаря мгновенной реакции мужчины, пришедшего на помощь мальчику.

Как информировало агентство «Башинформ», в парке имени Якутова ведется масштабная реконструкция. Устанавливается площадка под детскую игровую зону, укладывается экоплитка, брусчатка. Продолжаются работы по обустройству газонов. Ремонтируется центральная архитектурная композиция, где расположен Вечный огонь. В скором времени озеро Солдатское осветят антивандальные светильники.

Важно, чтобы вопросам безопасности пребывания отдыхающих в парке было уделено пристальное внимание, особенно вблизи водоема.