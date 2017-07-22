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22 июля Суббота

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Росгвардия предупреждает жителей Башкирии о внесенных изменениях в Федеральный закон «Об оружии»

ОБЩЕСТВО

Росгвардия предупреждает жителей Башкирии о внесенных изменениях в Федеральный закон «Об оружии» Фото: автор

Росгвардия предупреждает жителей Башкирии о внесенных изменениях в Федеральный закон «Об оружии» Фото: автор

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Росгвардия уведомляет жителей Башкортостана о том, что 1 октября 2017 года вступают в силу нормативные акты «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

По информации пресс-службы республиканского ведомства, согласно внесенным изменениям в Федеральный закон «Об оружии», срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов к нему не изменился. Он составляет шесть месяцев со дня выдачи. Лицензии же на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему действуют бессрочно.

Из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится контрольный отстрел для формирования федеральной пулегильзотеки. Контрольному отстрелу подлежит, в частности, оружие, хранящееся и используемое предприятиями, организациями и учреждениями.

Уточнено, что отстрел производится при продлении разрешений на хранение, хранение и использование — один раз в 15 лет, а не в пять лет, как это было раньше. Контрольный отстрел принадлежащего россиянам оружия производится также один раз в 15 лет.

Исключена отдельная норма об отстреле оружия, принадлежащего тем, кто занимается профессиональной деятельностью, связанной с охотой.

Единовременный сбор за выдачу лицензий на приобретение оружия и разрешений на хранение, ношение, ввоз и вывоз оружия и патронов к нему, продление сроков действия разрешения с юридических лиц и граждан в сфере оборота оружия заменили на госпошлину. Она, в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, будет составлять 2000 рублей за получение лицензии на приобретение огнестрельного оружия, 500 рублей за выдачу (продление срока действия) разрешения на хранение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РБ напомнили, что нарушение сроков регистрации приобретенного по лицензиям оружия, а также сроков продления или перерегистрации разрешений на его хранение и ношение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей. Это касается и сроков постановки оружия на учет в органах внутренних дел при изменении гражданином постоянного места жительства.

Повторные нарушения требований ФЗ «Об оружии» могут привести к тому, что гражданин лишится права владения оружием до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, — на один год.

Теги: Росгвардия, оружие, закон
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