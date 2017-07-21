В Уфе на дороге автомобиль сбил пешехода - видео Фото: скриншот видео Дениса Петрова | Видео: Денис Петров, соцсети В Уфе на дороге автомобиль сбил пешехода - видео Фото: скриншот видео Дениса Петрова | Видео: Денис Петров, соцсети

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на улице Центральной 21 июля днем произошло ДТП с участием пешехода. Прохожие услышали сильный скрежет тормозов. По словам свидетелей аварии, автомобиль «Хендай», предположительно, сбил пешехода, затем резко остановился посреди дороги. Еще одна машина, водитель которой, видимо, хотел увернуться от столкновения, врезалась в забор.

Отмечается, что «Скорая помощь» приехала очень быстро. В ДТП пострадал мужчина, на вид ему около 30-40 лет. Пострадавшего увезли в городскую больницу.

Сотрудникам ГИБДД предстоит восстановить картину случившегося, выяснить причины и обстоятельства дорожного инцидента.