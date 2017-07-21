Топ-модель Ирина Шейк, имеющая корни в Башкирии, проанонсировала совместную работу с Тимати Фото: Инстаграм Ирины Шейк Топ-модель Ирина Шейк, имеющая корни в Башкирии, проанонсировала совместную работу с Тимати Фото: Инстаграм Ирины Шейк

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Топ-модель Ирина Шейк, завоевавшая мировое признание и работающая с лидерами фэшн-индустрии, в своем Instagram поделилась совместной фотографией с основателем лейбла BlackStar Тимати.

«…Веселый день работы с Тимати», — так подписала снимок Ирина. Она не уточнила, что это за проект: съемки для клипа или что-то другое.

Аналогичное фото появилось и на странице российского исполнителя и музыкального продюсера.

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхисламова) родилась и жила в городе Еманжелинске Челябинской области. Но вот ее родная бабушка всю жизнь прожила в Сибае. Галия Гайнисламовна была одной из известнейших женщин столицы башкирского Зауралья. В годы войны она была разведчицей на 3-м Украинском фронте. Победу встретила в Австрии. После войны долгие годы работала на элеваторе. Ее единственный сын — Валерий в молодости переехал в Челябинскую область. Несмотря на занятость, Ирина не раз навещала бабушку в Сибае. Галии Гайнисламовны не стало в декабре 2013 года.