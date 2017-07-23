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В Башкирии утвержден План выставочных и конгрессных мероприятий на 2018 год

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане для развития межрегионального и международного сотрудничества утвержден План выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий республики на 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

В документ включены мероприятия, направленные на повышение эффективности участия органов исполнительной власти республики в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях. Кроме того, предусмотрено участие делегаций Башкортостана в крупных форумах и конгрессах.

Среди них — Петербургский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум в Сочи, Красноярский экономический форум, а также ряд других мероприятий, направленных на продвижение благоприятного имиджа республики на региональном и международном уровнях.

Теги: выставочно-ярмарочные мероприятия, конгрессные мероприятия, Минэкономразвития
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