«Фестиваль обнимашек» в Уфе - идем на мировой рекорд

УФА, 22 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Побить мировой рекорд по количеству объятий в минуту попытаются в рамках «Фестиваля обнимашек». Он состоится в Уфе 23 июля у колеса обозрения «Седьмое небо» (остановка «Горсовет»). Участников ждут веселые конкурсы, танцы, песни и, конечно же, «обнимашки».

Рекорд — 79 объятий в минуту, на сегодняшний день принадлежит индийцам. Первые попытки уфимцев посягнуть на новый мировой рекорд остались безуспешными.

Организаторы мероприятия — инициативная группа школьников — Екатерина Сахарова, Эмиль Ахметшин и Семён Якунов.

Начало в 14 часов.