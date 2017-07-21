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21 июля Пятница

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С ветерком по реке: уфимцы могут стать зрителями чемпионата по водно-моторному спорту

СПОРТ

С ветерком по реке: уфимцы могут стать зрителями чемпионата по водно-моторному спорту Фото: сайт администрации Уфы

С ветерком по реке: уфимцы могут стать зрителями чемпионата по водно-моторному спорту Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С ветерком по реке: уфимцы могут стать зрителями чемпионата по водно-моторному спорту в любительском классе «Плавсредства народного потребления». Соревнования пройдут в субботу, 22 июля, в акватории реки Уфа, в районе комплекса «Юность».

Вместе с уфимцами на старт выйдут спортсмены из других городов Башкортостана, а также Набережных Челнов, Новосибирска — всего порядка 20 судов в шести классах, сообщили в пресс-службе администрации башкирской столицы.

Открытие чемпионата — в 12 часов.

Организаторы: городской комитет по физической культуре и спорту, Центр развития спорта Уфы и Федерация водно-моторного спорта и спортивного туризма РБ.

Теги: чемпионат по водно-моторному спорту
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