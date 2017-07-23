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23 июля Воскресенье

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Юная певица из Уфы выступит на концерте «SUPER дети Поколения М на каникулах!» в Сочи

КУЛЬТУРА

Юная певица из Уфы выступит на концерте «SUPER дети Поколения М на каникулах!» в Сочи Фото: Спутник ФМ

Юная певица из Уфы выступит на концерте «SUPER дети Поколения М на каникулах!» в Сочи Фото: Спутник ФМ

УФА, 23 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Победительница вокального конкурса благотворительного проекта «Поколение М» — Диана Иванова из Уфы выступит на концерте «SUPER Дети Поколения М» в Сочи. На одной сцене вместе с 11-летней уфимкой «зажгут» участники шоу «Голос.Дети» и победители танцевального конкурса «Поколения М». Шоу состоится 24 июля в развлекательном центре «Сочи Парк».

В этом году Диана окончила пятый класс. Дополнительно занимается вокалом в музыкальной школе. В копилке юной певицы — победы на международных конкурсах и фестивалях. По словам Дианы, победа в «Поколении М» для нее стала настоящей неожиданностью и исполнением мечты.

«Поколение М» — творческий благотворительный проект для детей со всей России, в котором могут принять участие малыши и подростки, школьники и студенты. Это масштабное творческое движение имеет несколько направлений деятельности — для тех, кто делает первые шаги в творчестве, для тех, кто увлекается творчеством, и для тех, кто выбрал творческую профессию.

Проект реализуется с 2014 года и на сегодняшний день охватывает онлайн-аудиторию в 11 миллионов человек. Каждая активность на сайте — конкурсная работа или проект, переводится в реальные деньги, одна активность — один рубль, и направляется на лечение детей.

Теги: концерт, благотворительный проект
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