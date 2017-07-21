Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.08 ↓

EUR 68.00 ↑

21 июля Пятница

Уфа   °

Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию свыше 10 тысяч рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию свыше 10 тысяч рублей Фото: Ксения Калинина

Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию свыше 10 тысяч рублей Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», которым устанавливает с 1 января 2018 года нового вида пенсии по государственному пенсионному обеспечению — социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Это детишки, которых оставили на крыльце больницы или роддома, бросили после рождения на улице, — писала ранее один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ольга Баталина. — До этого закона им не полагалось никаких ежемесячных финансовых выплат и после достижения 18-летия они выходили во взрослую жизнь без малейших накоплений. Дети, родители которых умерли, получают пенсию по потере кормильца. Если родители живы, но лишены родительских прав, то на счете ребенка копятся алименты. А вот подкинутые дети оставались вне правового поля».

Размер пенсии составит 10 тысяч 68 рублей в месяц. К числу получателей пенсии относятся дети, регистрация рождения которых произведена на основании заявления о рождении найденного или подкинутого ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью. Такая пенсия будет выплачиваться до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. В случае усыновления ребенка выплата будет прекращена.

Теги: социальная пенсия
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть