Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию свыше 10 тысяч рублей Фото: Ксения Калинина Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию свыше 10 тысяч рублей Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», которым устанавливает с 1 января 2018 года нового вида пенсии по государственному пенсионному обеспечению — социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Это детишки, которых оставили на крыльце больницы или роддома, бросили после рождения на улице, — писала ранее один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ольга Баталина. — До этого закона им не полагалось никаких ежемесячных финансовых выплат и после достижения 18-летия они выходили во взрослую жизнь без малейших накоплений. Дети, родители которых умерли, получают пенсию по потере кормильца. Если родители живы, но лишены родительских прав, то на счете ребенка копятся алименты. А вот подкинутые дети оставались вне правового поля».

Размер пенсии составит 10 тысяч 68 рублей в месяц. К числу получателей пенсии относятся дети, регистрация рождения которых произведена на основании заявления о рождении найденного или подкинутого ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью. Такая пенсия будет выплачиваться до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. В случае усыновления ребенка выплата будет прекращена.