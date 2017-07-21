Синоптики сообщили, какие сюрпризы принесет жителям Башкирии погода в эти выходные Фото: автор Синоптики сообщили, какие сюрпризы принесет жителям Башкирии погода в эти выходные Фото: автор

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Специалисты Башгидромета сообщили, какая погода ждет жителей Башкортостана в предстоящие выходные.

В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды. 22 июля ожидаются более неблагоприятные погодные условия. На территории республики будет происходить объединение двух областей пониженного давления с западных районов России и с южных районов. В большинстве районов пройдут грозовые дожди. Днем локально возможен град, ветер ожидается умеренным с кратковременными порывами до сильного. Температура воздуха в ночные часы составит +13,+18, днем +21,+26, по югу республики до +30 градусов.

В воскресенье, 23 июля, местами также возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха незначительно понизится — ночью до +10,+15, днем до +20,+25, по югу до +28 градусов.