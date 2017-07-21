Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.08 ↓

EUR 68.00 ↑

21 июля Пятница

Уфа   °

Синоптики сообщили, какие сюрпризы принесет жителям Башкирии погода в эти выходные

ОБЩЕСТВО

Синоптики сообщили, какие сюрпризы принесет жителям Башкирии погода в эти выходные Фото: автор

Синоптики сообщили, какие сюрпризы принесет жителям Башкирии погода в эти выходные Фото: автор

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Специалисты Башгидромета сообщили, какая погода ждет жителей Башкортостана в предстоящие выходные.

В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды. 22 июля ожидаются более неблагоприятные погодные условия. На территории республики будет происходить объединение двух областей пониженного давления с западных районов России и с южных районов. В большинстве районов пройдут грозовые дожди. Днем локально возможен град, ветер ожидается умеренным с кратковременными порывами до сильного. Температура воздуха в ночные часы составит +13,+18, днем +21,+26, по югу республики до +30 градусов.

В воскресенье, 23 июля, местами также возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха незначительно понизится — ночью до +10,+15, днем до +20,+25, по югу до +28 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть