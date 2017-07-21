В Киргизии состоялось открытие Центра кочевой цивилизации Фото: пресс-служба Президента Киргизии

















В Киргизии состоялось открытие Центра кочевой цивилизации Фото: пресс-служба Президента Киргизии

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

21 июля в рамках визита делегации республики в Киргизию Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев приняли участие в торжественном открытии Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области.

Алмазбек Атамбаев отметил, что рад открытию ещё одного исторического музея, который внесёт свой вклад в развитие туристического потенциала Иссык-Кульской области.

– Сегодня мы открыли всего один павильон большого комплекса. Он будет вводным павильоном музея кочевой цивилизации имени Курманжан Датки. Вырисовывается такая концепция, что в конце августа или начале сентября мы начнём строительство павильона «Кыргызское кочевье», – сказал Президент Киргизии, добавив, что со стороны представителей ряда стран и регионов России уже выражена заинтересованность в создании своих павильонов на территории музея. – Не забывайте, что наши предки проживали на обширной территории от Сибири до Каспийского моря. Я призываю соотечественников к единству. Нужно забыть про внутренние противоречия и вспомнить о наших братских народах, с которыми нас связывает древняя история, культура и традиции.

После церемонии открытия Рустэм Хамитов и Алмазбек Атамбаев ознакомились с экспозицией «Алтайское кочевье», где собраны лучшие экспонаты и инсталляции ряда музеев страны. Она рассказывает об истории и культурных связях алтайских народов. Здесь представлены около 500 экспонатов, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая современными изделиями прикладного искусства.

В дополнение к экспозиции на территории центра размещён живой музей в виде кочевья из 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов в национальных кочевых традициях. Так, у юрты, посвящённой быту башкир, Рустэма Хамитова и Алмазбека Атамбаева встретили народной песней «Азамат» в исполнении представителей башкирской диаспоры.