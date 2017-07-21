Упавший в колодец житель Башкирии отсудил за сломанную ногу 100 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков Упавший в колодец житель Башкирии отсудил за сломанную ногу 100 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прокуратура Стерлитамака поддержала исковые требования местного жителя о выплате компенсации морального вреда за травму. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что вечером в апреле прошлого года молодой человек, проходя мимо вагоноремонтного завода, упал в открытый колодец.

Друзья помогли ему выбраться и отвезли в больницу. Врачи установили, что 23-летний пациент сломал ногу. Его здоровью был причинен вред средней тяжести. Причина инцидента заключается в том, что арендатор не выполнил свои обязанности по содержанию территории.

Местный житель в судебном порядке потребовал от компании выдать ему денежную компенсацию. Городской суд обязал арендатора выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей за моральный вред.