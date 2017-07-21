Уфимец убил родственника на глазах жены и трехлетней дочери Фото: автор Уфимец убил родственника на глазах жены и трехлетней дочери Фото: автор

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана приговорил 22-летнего уфимца к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Он признан виновным по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, обвиняемый проживал вместе с семьей дяди в однокомнатной квартире. В апреле этого года между мужчинами произошла ссора. Причиной конфликта стало нетрезвое состояние молодого человека. 22-летний уфимец схватил кухонный нож и ударил им 30-летнего родственника на глазах его жены и трехлетней дочери. От полученных повреждений хозяин дома скончался.

Осужденный признал свою вину частично.