Автобус «Уфа - Адлер» попал в ДТП, есть пострадавшие Фото: МВД по Самарской области
Автобус «Уфа - Адлер» попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус «Уфа - Адлер» попал в ДТП, есть пострадавшие Фото: МВД по Самарской области
УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Серьезная авария произошла утром 21 июля под Самарой на трассе М5. Рейсовый автобус Volvo ехал по маршруту «Уфа — Адлер».
«По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, перевозивший 42 пассажира, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с фурой», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Предварительно, в результате аварии пострадали десять человек, двое из них — несовершеннолетние. Трое госпитализированы.
Из Самары к месту происшествия был направлен дополнительный автобус для доставки пассажиров до места следования.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.