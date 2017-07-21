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21 июля Пятница

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Автобус «Уфа - Адлер» попал в ДТП, есть пострадавшие

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Автобус «Уфа - Адлер» попал в ДТП, есть пострадавшие Фото: МВД по Самарской области

Автобус «Уфа - Адлер» попал в ДТП, есть пострадавшие Фото: МВД по Самарской области

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Серьезная авария произошла утром 21 июля под Самарой на трассе М5. Рейсовый автобус Volvo ехал по маршруту «Уфа — Адлер».

«По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, перевозивший 42 пассажира, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с фурой», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Предварительно, в результате аварии пострадали десять человек, двое из них — несовершеннолетние. Трое госпитализированы.

Из Самары к месту происшествия был направлен дополнительный автобус для доставки пассажиров до места следования.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Теги: ДТП
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