Башкирия в федеральных СМИ: за шампанским – о помиловании, с Кипра – на Кирова, в единой алтайской семье Фото: автор Башкирия в федеральных СМИ: за шампанским – о помиловании, с Кипра – на Кирова, в единой алтайской семье Фото: автор

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, казалось бы, до конца жизни обреченный на уединение в казенной квартире, сможет обрести свободу. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с известной правозащитницей Людмилой Алексеевой, которую поздравлял с 90-летием. Верная идеалам защиты прав, юбиляр ничего не просила у президента России, только свободы для грешника.

ТАСС в сообщении «Путин не исключил помилования Изместьева» напомнило: «Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ».

Действительно, есть от чего взволноваться и РБК («Кремль объяснил обещание Путина Алексеевой помиловать сенатора-«душегуба»), и «Российской газете» («Песков подтвердил, что Путин не исключил помилование Изместьева»), и НТВ с ТВЦ («Песков рассказал об ответе Путина на просьбу Алексеевой помиловать экс-сенатора», «Песков: Путину потребуется время на помилование Изместьева», и даже «Общественному телевидению России» («Алексеева рассказала о согласии Путина помиловать бывшего сенатора Изместьева»).

НТВ также сообщает, что просящая о помиловании «правозащитница Алексеева угостила Путина шампанским, а с собой дала пирожные-трубочки». А вот "Коммерсант" («В Кремле не исключают помилования экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева») уловил главную идею этого события: именно показания Игоря Изместьева об обстоятельствах приватизации «Башнефти» в 2000-е годы, способствовавших установлению над компанией контроля вначале структур Урала Рахимова, а затем продаже АФК «Система» стали одним из шагов к деприватизации компании в конце 2014 года и ее дальнейшей продаже «Роснефти» в октябре 2016 года. Ну и, конечно же, арбитражному суду 2017 года, который проходит в Уфе.

АФК "Система", пожаловавшись во все возможные инстанции на судью Ирину Нурисламову, решила дать ей отвод. Но «Суд отказал "Системе" в отводе судьи на процессе по иску "Роснефти"», сообщает «Интерфакс». А рассматривал ходатайство АФК об отводе судьи заместитель председателя Арбитражного суда Башкирии Максим Бобылев.

А затем «Суд перенес на август рассмотрение дела по иску "Роснефти" к "Системе"», сообщило ТВЦ. Новое заседание по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей состоится 8 августа.

Уж кто-кто, а судьи без работы не останутся. И благодарить они должны в том числе и коррупцию. «В Уфе полицейского задержали при получении крупной взятки», сообщает «Российская газета». В Уфе при получении взятки в размере 850 тысяч рублей задержан 31-летний оперуполномоченный Уфимского линейного управления МВД России на транспорте, поясняет газета. А «Интерфакс» уверен, что оперуполномоченный действовал с сообщниками: «В Башкирии оперуполномоченные полиции на транспорте подозреваются в получении крупной взятки». И поясняет: «В настоящее время устанавливаются все причастные к совершению данного преступления лица».

У оперуполномоченных еще все впереди, а вот бывший вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов уже выходит на финишную прямую: «Предварительные слушания по делу бывшего вице-мэра Уфы Ильдара Хасанова назначены на 25 июля», сообщает «Коммерсантъ» и напоминает: «Господин Хасанов, курировавший в мэрии до марта вопросы инвестполитики и финансы, вечером 6 марта был задержан оперативниками УФСБ на парковке у ТЦ «Башкортостан» при получении 1,15 млн руб. от исполнительного директора местного филиала Военно-спортивного фонда (образован ветеранами спецслужб) Виктора Макина.».

С ветеранами шутки плохи, с дольщиками – другое дело. Но и тут у правосудия оказались длинные руки: бывшего председателя уфимского жилищно-строительного кооператива «Дуслык-строй» Валерия Денисова взял «Интерпол» на Кипре, о чем сообщает «Коммерсантъ»: «Интерпол задержал на Кипре экс-председателя уфимского ЖСК "Дуслык-строй", подозреваемого в хищении средств дольщиков».

Радостную для дольщиков новость передает и «Российская газета»: «На Кипре задержан обвиняемый в мошенничестве житель Башкирии». Если кто забыл, то именно этому «жителю Башкирии» обязаны жители Уфы, на чьи деньги он начал строить дом по адресу: улица Кирова, 43/2.

«Российская газета» под заголовком «Общие корни» рассказывает о Международном форуме в Бишкеке с участием около сотни ученых, общественных и государственных деятелей из двенадцати стран, а также тюркоязычных регионов России, включая глав Башкортостана и Татарстана. На этом форуме Рустэм Хамитов «заявил не только о необходимости сближения родственных народов, но и о задаче защищать и продвигать русский язык как язык межнационального общения».

«МИР-24» также сообщает, что «В Бишкеке стартовал международный форум алтайских народов» и также цитирует Рустэма Хамитова: «По утверждениям ученых, в далеком прошлом наши с вами предки, как часть единой алтайской семьи, говорили на одном кыпчакском языке. Его корни объединяют языки кыргызов, казахов, башкир, татар, балкарцев, кумыков, нанайцев и крымских татар», — отметил глава Республики Башкортостан».

А «Известия» сообщают о, пожалуй, самом важном для республики: «Глава Башкирии подписал новый «антикризисный» план».

В Башкортостане утвержден обновленный план развития экономической и социальной стабильности, — говорится в сообщении. — Документ подписал глава региона Рустэм Хамитов.

В четырех разделах отражены мероприятия по активизации экономического роста, поддержке отраслей промышленности и обеспечению социальной стабильности, контролю ситуации в социальной сфере. Правительство планирует формировать благоприятные условия для наращивания объемов инвестиций, поддерживать несырьевой экспорт, стимулировать инновационную деятельность, поддерживать малый и средний бизнес и т.д.

Впервые разработаны 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Также будет создан Фонд развития промышленности, чтобы привлечь федеральное финансирование в республику.