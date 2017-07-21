В Уфе сотрудник муниципального учреждения задержан при получении крупной взятки Фото: Андрей Старостин В Уфе сотрудник муниципального учреждения задержан при получении крупной взятки Фото: Андрей Старостин

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане следственное управление по материалам, собранным отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе, возбудило уголовное дело по подозрению одного из руководителей муниципального учреждения в получении взятки в особо крупном размере. Об этом агентству «Башинформ» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по РБ Светлана Абрамова.

В июне-июле 2017 года к 28-летнему заместителю начальника по хозрасчетной деятельности МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района» обратился представитель частного предприятия из Калининского района.

«Денежные средства в сумме свыше миллиона рублей подозреваемый получил от предпринимателя за асфальтирование территории базы коммерческого предприятия. По предварительным данным, работы проведены без заключения официального договора с привлечением работников и специальной техники муниципального учреждения», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В июле 2017 года злоумышленник получил взятку в 1,3 миллиона рублей и был задержан сотрудниками полиции.

Следователи выяснили, что подозреваемый, занимавший должность в муниципальном учреждении, ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хищения. В связи с этим обстоятельством следователь готовит представление на имя главы администрации Уфы об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.