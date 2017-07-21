На поддержку Фонда кино претендует историческая драма о партизане из Башкирии Фото: ТАСС На поддержку Фонда кино претендует историческая драма о партизане из Башкирии Фото: ТАСС

УФА, 21 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На поддержку Фонда кино претендует историческая драма о партизане, уроженце Башкортостана Николае Киселёве. Защита кинопроектов, претендующих на финансовую поддержку, состоялась в Москве, сообщает ТАСС.

В числе исторических картин, представленных Фонду кино, — фильм «Большая земля» о партизане Николае Киселёве, спасшем в годы Великой Отечественной войны более 200 евреев. Главную роль в фильме исполнит Сергей Безруков.

«Любую историю можно рассказать в двух-трех словах, и она либо заденет за живое, либо нет. Это очень человеческая история, которая цепляет каждого. Сценарий потрясающий, он не отпускает ни на секунду. Самое сложное — психологически выдержать. То, что там внутри, — это очень больно. Для меня, конечно, большая честь играть Николая Киселёва», — рассказал актер на презентации.

Николай Киселёв — уроженец Башкортостана, в начале Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт, участвовал в битве под Вязьмой, в оборонительных боях за Москву, попал в плен, бежал и оказался на территории Западной Белоруссии. Киселёв стал членом партизанского отряда «Месть», под защитой которого были бежавшие от оккупантов жители местечка Долгиново. В августе 1942 года партизан вместе с группой бойцов решился вывести мирных жителей из зоны оккупации. Этот поход длился почти три месяца, в итоге были спасены две сотни жизней.

Режиссер картины — Анна Матисон.

«Это история партизана Николая Киселёва, который единственный из всех согласился провести через оккупационную территорию, через немецкие кордоны, немецко-фашистских захватчиков, через леса и болота выживших евреев из местечка Долгиново — это старики, дети и женщины. Он довел всех до советской территории — до «большой земли», — коротко пересказала режиссер сюжет картины.