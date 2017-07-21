Экс-уфимец Александр Зинченко сыграл 18 звездных минут в США Фото: Дмитрий Слезин Экс-уфимец Александр Зинченко сыграл 18 звездных минут в США Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В США стартовал крупный футбольный товарищеский турнир — Кубок Чемпионов. Соревнуются прославленные клубы — английские «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», итальянские «Ювентус» и «Рома», испанские «Реал» и «Барселона» и французский ПСЖ.

В первом матче состоялось манчестерское дерби — «Юнайтед» против «Сити».

18 минут на поле в конце игры получил бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко. Он вышел при счете 0:2 не в пользу «горожан», картины не испортил, сделал несколько острых передач. «МЮ» победил — 2:0, забив в концовке первого тайма дважды.