В Башкирии из горящего дома пожарные эвакуировали 40 человек Фото: автор В Башкирии из горящего дома пожарные эвакуировали 40 человек Фото: автор

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в диспетчерскую службу 20 июля в 21.21 поступило сообщение о задымлении в жилом доме по улице Первых Строителей в городе Агидели.

Пожарные подразделения, прибыв по указанному адресу, установили, что из окна пятого этажного жилого дома идет густой дым.

«В тушении участвовало три единицы техники и девять человек личного состава. Огнеборцы из зоны воздействия опасных факторов пожара по лестничным маршам спасли двух местных жителей и эвакуировали 40 человек. Погибших и пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Огонь повредил домашнее имущество в двухкомнатной квартире. На месте работает дознаватель, который устанавливает причину случившегося.

В ведомстве напоминают жителям республики о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту, тщательно следить за состоянием электропроводки, электро- и газового оборудования, не допускать курения в неположенных местах, не оставлять без присмотра источники открытого огня, в том числе не потушенные сигареты.