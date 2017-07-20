В центре Уфы был замечен самый зловещий персонаж популярного сериала «Игра престолов» — видео Фото: скриншот видео Сергея Колоколова | Видео: группа «БашДТП»/ Сергей Колоколов, Рита Михайленко В центре Уфы был замечен самый зловещий персонаж популярного сериала «Игра престолов» — видео Фото: скриншот видео Сергея Колоколова | Видео: группа «БашДТП»/ Сергей Колоколов, Рита Михайленко

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы, около Конгресс-холла 20 июля горожане повстречали самого зловещего героя популярного сериала «Игра престолов». Король ночи появился внезапно и сразу привлек внимание прохожих. Очевидцы тут же стали выкладывать видео с Белым ходоком в группе «БашДТП» «Вконтакте».

«К данному маскараду люди отнеслись отлично, ведь «Игра престолов» достаточно популярный телепроект. У сериала много фанатов и в нашем городе. Прохожие подходили, фотографировались, а кто-то просто показывал пальцем. Почти все улыбались и удивлялись. Мало кого появление Белого ходока оставило равнодушным», — сообщил агентству «Башинформ» уфимец Сергей Колоколов.

Рита Михайленко, снявшая на видео уфимского Короля ночи, призналась, что только сегодня посмотрела первую серию нового сезона сериала.

«И тут, сам Ледяной король, да ещё весь в образе, — сказала девушка. — Подходить было страшно».