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Президент России не исключил помилования экс-сенатора Башкирии Игоря Изместьева

ПОЛИТИКА

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин не исключил помилования экс-сенатора Игоря Изместьева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время», — отметил Дмитрий Песков.

Основательница Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева сообщила, что Путин на встрече с ней в четверг обещал помиловать экс-сенатора.

Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.

Теги: Президент России, помилование
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