В Башкирии появился новый арт-объект весом 300 кг Фото: скриншот видео Стерлитамакского ТВ В Башкирии появился новый арт-объект весом 300 кг Фото: скриншот видео Стерлитамакского ТВ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Стерлитамаке аллею по улице Коммунистической 19 июля украсил новый арт-объект — пожарная машина. Создатель скульпторы Александр Замесин рассказал, что спецавтомобиль весит около 300 кг. Он сделан из ретро-элементов и современных деталей пожарных машин.

В отделе по связям со СМИ администрации Стерлитамака сообщили, что установка пожарной машины приурочена 90-летию Государственного пожарного надзора.

На аллее уже установлены несколько творческих композиций местного скульптора, среди них — паровоз и карета. Теперь у горожан есть возможность не только сфотографироваться с новым объектом, но и детально изучить, из чего состоит пожарная машина.