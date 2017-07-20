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20 июля Четверг

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В Башкирии священник с воздуха окропил город святой водой

ОБЩЕСТВО

В Башкирии священник с воздуха окропил город святой водой Фото: Тамара Андреева, сайт газеты «Стерлитамакский рабочий»

В Башкирии священник с воздуха окропил город святой водой Фото: Тамара Андреева, сайт газеты «Стерлитамакский рабочий»

УФА, 20 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане совершили «крестный лёт» над Стерлитамаком. 17 июля на борт вертолета «Робинсон-66», принадлежащего ОАО «Красный пролетарий», поднялись священник Свято-Никольского собора протоиерей Евгений (Мышкин), регент церковного хора Татьяна Крайнева и инокиня Благовещенского женского монастыря Тамара. Об этом сообщает газета «Стерлитамакский рабочий».

Перед тем как подняться в воздух, священнослужители совершили получасовой молебен. В полет они взяли с собой иконы Табынской Божией Матери, Николая Чудотворца и царственных страстотерпцев. Память последних Церковь отмечает 17 июля.

«Идея осуществить «крестный лёт» над городом и сотворить небесную молитву за благополучие нашей страны, республики, города и его жителей вынашивалась давно. Несколько раз вылет откладывался из-за погодных условий», — рассказал изданию отец Евгений перед полетом.

Сам «крестный лёт» длился полчаса. За это время вертолет с необычным экипажем облетел все районы города, покружил над православными храмами и благополучно приземлился. На окропление территории ушло пять литров святой воды.

Теги: религия
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