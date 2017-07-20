В Башкирии 21 июля синоптики прогнозируют небольшие дожди и грозы Фото: автор В Башкирии 21 июля синоптики прогнозируют небольшие дожди и грозы Фото: автор

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Согласно прогнозу погоды, в пятницу, 21 июля, на территории Башкортостана местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем в северных и западных районах до умеренных. Прогнозируются грозы и слабый ветер переменных направлений.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем при грозе возможно шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +12, +17 градусов, днем +23, +28.