УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Команда из Башкирии заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по футболу «Колосок». Победителем соревнований, прошедших в Стерлитамаке, стала команда Дагестана. В матче за титул чемпиона победители играли с футболистами из Илишевского района. В упорной борьбе наши игроки уступили со счетом 2:1.

«Бронза» турнира досталась футболистам Челябинской области. В матче за третье место они обыграли Ивановскую область со счетом 2:0, сообщили в пресс-службе Минспорта РБ.

«Колосок» наряду с «Кожаным мячом» является одним из самых массовых турниров в стране.

Спортивный форум проходил в Башкирии с 14 по 20 июля. Участниками соревнований стали 16 команд. Честь региона отстаивали юные футболисты Илишевского, Стерлитамакского и Чишминского районов. В финал сумели пройти только илишевцы. Команда Стерлитамакского района заняла 11-е место, а Чишминского — 16-е.