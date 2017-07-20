В Башкирии ансамбль имени Гаскарова презентует проект «Таинственное мерцание озера Культубан» Фото: сайт Министерства культуры РБ В Башкирии ансамбль имени Гаскарова презентует проект «Таинственное мерцание озера Культубан» Фото: сайт Министерства культуры РБ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова инициировал новый творческий проект «Таинственное мерцание озера Культубан».

«В Год экологии мы решили обратить внимание жителей республики на охрану окружающей среды, в частности, на охрану водных объектов региона. Так как в репертуаре нашего ансамбля уже много лет есть танец-легенда, связанный с озером Культубан, мы решили назвать так и наш проект», — рассказала агентству «Башинформ» специалист по связям с общественностью ГААНТ имени Ф.Гаскарова Элиза Сынбулатова.

Происхождение названия озера очень поэтично и красиво. В переводе с башкирского Культубан («куль» — озеро, «тубан» — дно, глубоко). Легенда, связанная с этим озером, гласит, что однажды на этот край напали казахи — мужчин они перебили, а красивых башкирских девушек взяли в плен. Чтобы те не сбежали, под кожу на их ступнях они вставили конский волос. Ступня заживет, а вот ходить нормально, а тем более убежать невольницы не могли из-за сильной боли. И всё же семи самым красивым сестрам побег удался. Казахские воины, обнаружив побег, погнались за ними и почти настигли. Впереди было озеро, семь красавиц взялись за руки, вошли в его воды и пропали в пучине навсегда.

«Таким образом, озеро Культубан, расположенное в Баймакском районе, это не только значимый объект природного наследия, но и объект историко-культурного наследия республики. Поэтому именно здесь и пройдут съемки известного на весь мир танца «Семь девушек», — говорит Элиза Сынбулатова. — Мы очень хотим, чтобы люди, которые приезжают отдыхать на озеро, вспомнили легенду и убирали за собой мусор».

В съемках клипа примут участие: Флюра Абдульманова, Разиля Билалова и Регина Мустафина, обе девушки из Баймакского района, народная артистка РБ Айсылу Гайнетдинова, Регина Гизатуллина, Рената Ишмаева, Диана Шамсутдинова (в свое время ее мама, тоже была задействована в этой постановке).

Кроме того, здесь пройдут благотворительные концерты. В Сибае 28 июля — на центральной площади города в 19 часов, 29 июля в 21.00 в ДК села Старый Сибай, 30 июля также в 21.00 в ДК села Темясово.