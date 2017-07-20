Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.24 ↓

EUR 68.27 ↑

20 июля Четверг

Уфа   °

Башкирский арбитраж отказал АФК «Система» в отводе судьи

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 20 июля продолжилось рассмотрение иска компании «Роснефть» к АФК «Система». Сегодня представители ответчика заявили отвод судье Ирине Нурисламовой, высказав сомнения в ее беспристрастности. Как заявили представители «Системы», судья «переложила бремя доказывания убытков на ответчиков, вынесла решение о наложении несоразмерных обеспечительных мер в размере 185 млрд рублей при сумме иска в 170,6 млрд рублей, пытается ускорить судебное разбирательство, отдает предпочтение доводам истца, не удовлетворила ни одно ходатайство ответчика, отказала в проведении независимой экономической экспертизы».

Представители «Роснефти» выступили против отвода судьи. Они считают, что оппоненты пытаются затянуть рассмотрение иска. «По обеспечительным мерам судебное заседание апелляционной инстанции уже назначено и будет рассмотрено, а сейчас другой процесс. Истцы заявили всего три ходатайства, и все они объективно подлежали удовлетворению. Ничего не мешает ответчикам обжаловать отдельные определения, с которыми они не согласны. При этом «Система» намеренно приводит третьих лиц, чтобы заволокитить процесс. Что касается «бремени доказывания убытков», суд попросил ответчиков опровергнуть доказательства истцов. АФК предлагает при расчете стоимости активов учитывать переданный «Башнефти» пакет акций по рыночной стоимости, а пакет акций, переданный «Системе» — по балансовой стоимости. При этом в документе, подготовленном аудиторами компании «Стремление» по заказу АФК, четко указано, что оценивалась именно рыночная стоимость одной акции «Система-инвест». Данная оценка была использована для целей определения стоимости имущества, участвующего в реорганизации, и на момент ее проведения устраивала АФК «Система». Ответчик в очередной раз пытается запутать суд, назначить ненужную судебную финансово-экономическую экспертизу, тем самым затягивая процесс», — высказали свою точку зрения представители «Роснефти».

Зампредседателя Арбитражного суда Башкирии Максим Бобылев отказал ответчику в отводе судьи.

Теги: Роснефть, Башнефть, иск, арбитраж, суд
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть