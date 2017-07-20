Башкирский арбитраж отказал АФК «Система» в отводе судьи

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 20 июля продолжилось рассмотрение иска компании «Роснефть» к АФК «Система». Сегодня представители ответчика заявили отвод судье Ирине Нурисламовой, высказав сомнения в ее беспристрастности. Как заявили представители «Системы», судья «переложила бремя доказывания убытков на ответчиков, вынесла решение о наложении несоразмерных обеспечительных мер в размере 185 млрд рублей при сумме иска в 170,6 млрд рублей, пытается ускорить судебное разбирательство, отдает предпочтение доводам истца, не удовлетворила ни одно ходатайство ответчика, отказала в проведении независимой экономической экспертизы».

Представители «Роснефти» выступили против отвода судьи. Они считают, что оппоненты пытаются затянуть рассмотрение иска. «По обеспечительным мерам судебное заседание апелляционной инстанции уже назначено и будет рассмотрено, а сейчас другой процесс. Истцы заявили всего три ходатайства, и все они объективно подлежали удовлетворению. Ничего не мешает ответчикам обжаловать отдельные определения, с которыми они не согласны. При этом «Система» намеренно приводит третьих лиц, чтобы заволокитить процесс. Что касается «бремени доказывания убытков», суд попросил ответчиков опровергнуть доказательства истцов. АФК предлагает при расчете стоимости активов учитывать переданный «Башнефти» пакет акций по рыночной стоимости, а пакет акций, переданный «Системе» — по балансовой стоимости. При этом в документе, подготовленном аудиторами компании «Стремление» по заказу АФК, четко указано, что оценивалась именно рыночная стоимость одной акции «Система-инвест». Данная оценка была использована для целей определения стоимости имущества, участвующего в реорганизации, и на момент ее проведения устраивала АФК «Система». Ответчик в очередной раз пытается запутать суд, назначить ненужную судебную финансово-экономическую экспертизу, тем самым затягивая процесс», — высказали свою точку зрения представители «Роснефти».

Зампредседателя Арбитражного суда Башкирии Максим Бобылев отказал ответчику в отводе судьи.