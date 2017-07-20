В Башкирии полиция разыскивает без вести пропавшую семью Фото: сайт администрации Хайбуллинского района В Башкирии полиция разыскивает без вести пропавшую семью Фото: сайт администрации Хайбуллинского района

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане отдел МВД России по Хайбуллинскому району разыскивает без вести пропавших членов семьи: мужа Ильяса Надыргулова, 1980 года рождения, его жену Разину Надыргулову, 1988 года рождения и их двухлетнего сына Радмира.

Они проживают в селе Акъяр на улице Новой, в Хайбуллинском районе. На сайте местной администрации сообщается, что семья 17 июля текущего года уехала из дома на «Шевроле Ланос» в неизвестном направлении.

Всем, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, следует звонить инициатору розыска по телефонам: (34758) 2-19-19, 8-929-754-81-71, 8-999-742-04-89.

«Сообщение в полицию поступило вчера. В настоящее время ведется поиск семьи. По предварительным данным, они выехали из дома, при этом взяли с собой своего двухлетнего ребенка, — прокомментировал агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов. — Сейчас в поисках пропавшей семьи участвуют семь оперативных групп полицейских, а также около 40 местных жителей и волонтеров».

По информации ведомства, в доме у супругов остались еще трое несовершеннолетних детей.