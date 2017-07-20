Семь причин для уфимцев выбрать «Идель Тауэр» Фото: Валерий Шахов







Семь причин для уфимцев выбрать «Идель Тауэр» Фото: Валерий Шахов

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Артем Антонов/.

В июле этого года заканчивается возведение монолитного каркаса центрального высотного здания проекта «Идель Тауэр», что на пересечении проспекта Октября и переулка Российский. На возведение 100-метрового небоскреба высотой в 31 этаж застройщику потребовался всего год. Еще чуть больше чем через год сюда заедут первые жильцы.

Благодаря своей уникальности «Идель Тауэр» обещает стать настоящим достоянием республики, ее визитной карточкой, вызывающей не меньший интерес, чем исторические памятники архитектуры и знаковые скульптурные композиции.

Чем же так интересен проект? Мы насчитали семь причин.

Планировки квартир с учетом европейского опыта

Главное преимущество комплекса — идеальные планировки квартир. Вне зависимости от количества комнат вы получаете абсолютно гармоничное пространство. Светлые помещения с панорамными окнами, большие кухни, гардеробные комнаты, просторные санузлы — всё это ждет Вас. Создавайте уютное семейное гнёздышко или холостяцкое жилище с минималистичными решениями.

Мы исследовали лучшие европейские проекты, опросили сотни потенциальных покупателей, чтобы узнать, чего они хотят. Мы сделали первоклассный сервис для того, чтобы Вы всегда чувствовали заботу о себе, своей квартире и автомобиле.

В фойе комплекса будет круглосуточно работать консьерж, который будет обеспечивать пропускной режим и взаимодействовать с сотрудниками управляющей компании. В любую минуту одним звонком вы сможете вызвать к себе в квартиру мастера ремонтных работ, няню, клининговую службу, повара и т.д.

В шаговой доступности здесь есть всё необходимое для полноценной жизни — школы, детские сады, развивающие центры, супермаркеты, рестораны, автомойки, салоны красоты, банки и медицинские центры. Прямо за домом расположена парковая зона, где вы сможете гулять всей семьей и совершать утренние пробежки. В лесопарковой зоне, примыкающей к улице Блюхера, идет строительство велопешеходной дорожки.

Самая высокая точка Уфы

«Идель Тауэр» находится на верхней точке уфимского полуострова. Компактная геометрия и высотность позволяют использовать эти уникальные параметры для беспрепятственного вида на излучину реки Белая и лесопарковую зону, расположенную в непосредственной близости от комплекса. Вам откроется поистине один из лучших видов Уфы.

На территории комплекса предусмотрены места для отдыха, спортивные и игровые площадки для детей и взрослых, а также смотровая площадка, которая будет открыта только для жителей «Идель Тауэр».

Дом не боится огня и землетрясений

Уфа относится к сейсмически безопасным регионам, при строительстве жилого комплекса использовали уникальные технологии, благодаря которым дом может выдержать пятибалльное землетрясение или ураган. На заливку фундамента потребовалось около 4000 кубометров бетона, которые заливали непрерывно в течение 17 часов. На месте работали три экспресс-лаборатории, которые проверяли качество каждой привезенной партии бетона, и 60 девятитонных бетоновозов, непрерывно курсировавших между тремя бетонными заводами и котлованом здания.

В комплексе установлена умная система оповещения и управления эвакуацией, которая сработает в случае пожара и покажет, куда идти. Система обнаруживает возгорание и оповещает охрану с дежурным персоналом. Каждая квартира оборудована шкафчиком пожаротушения с отдельным краном, гибким шлангом, длиной не менее 15 метров и распылителем. Кроме того, на крыше дома предусмотрено место под капсулу для эвакуации с вертолета.

Личную безопасность вас и ваших детей обеспечит система видеонаблюдения, которая охватывает всю территорию здания: прогулочную эспанаду, подземный паркинг, общественные помещения. Видео-домофонная связь VIZIT, которая позволяет просматривать камеры внешнего наблюдения, способна работать при любых температурах — от +45 до -40 градусов.

Вы заезжаете в квартиру с готовым ремонтом

Аккредитованная застройщиком «Студия качественной отделки» предлагает будущим жильцам различные виды отделки — от эконом-варианта до сложных дизайнерских решений. Особенность сервиса в том, что это подразделение ремонтирует квартиры уже на стадии строительства наших жилых комплексов. Воспользовавшись услугами, вы сможете отпраздновать новоселье уже в день получения ключей. Ремонт выполнен, мебель расставлена и всё так, как вы хотели.

Вам станет легче дышать и наслаждаться тишиной

Строительство «Идель Тауэр» идет с использованием современных материалов и технологий. Здания комплекса относятся к классу энергетической эффективности «А».

Индивидуальные тепловые пункты позволяют вести учет потребленного тепла и воды. Устройства электроподогрева будут поддерживать нормативную температуру горячей воды в любое время суток.

Чтобы вы могли наслаждаться тишиной, компания использует энергосберегающие стеклопакеты из высококачественных и многофункциональных стекол, толщиной 6-10 мм, а стены возводит из высокачественного и шумопоглощающего газобетона. Практически бесшумны и все инженерные сети дома.

Вы сможете регулировать температуру в своей квартире. Система приточной вентиляции в холодное время года подогревает воздух, который попадает в квартиру, что позволяет значительно экономить на отоплении. Центральное кондиционирование выполнено с использованием чиллера — наружной водоохлаждающей машины) и фанкойлов (внутренних блоков с дистанционным управлением). Фанкойлы работают как на обогрев, так и на охлаждение. Это очень удобно в межсезонье — при необходимости они поддерживают нужную температуру, когда на солнечной стороне жарко, а на теневой прохладно.

Мы не экономим на качестве

ГК «Жилстройинвест» — компания с 20-летней историей и опытом. Мы с невероятной скоростью и любовью строим «Идель Тауэр», воплощая мечту многих о доме — современной высокотехнологичной крепости. Этот проект — венец нашего творения и олицетворения всего опыта компании.

Завод по производству керамического кирпича, мощностью 1,7 млн штук в месяц и генподрядная организация с собственным парком техники дают нам возможность не зависеть от внешних факторов, эффективно расходовать ресурсы и контролировать ход строительных работ.

Мы тщательно отбираем персонал и партнеров по реализации проектов.

У нас работают только квалифицированные строители, и мы создали для них комфортные условия: на «Идель Тауэр» установлены ветрозащита и высотные строительные подъемники, что дает гарантию качества выполненных работ и обеспечивает безопасность рабочим.

С нами работают лучшие проектировщики. Мы первые внедрили технологию пространственного 3D-моделирования и запустили собственный Data-центр, чтобы мощные компьютеры производили расчеты при проектировании. В разработке проекта участвовали ведущие академики и умы инженерной мысли.

Парковка для вас и ваших гостей

Для жильцов предусмотрен вместительный подземный паркинг на 980 машиномест. Система интеллектуального управления при въезде на территорию комплекса обеспечивает доступ только для жильцов.

Попасть на свой этаж вы сможете на лифте сразу из паркинга.

На -1 уровне предусмотрены парковочные места общественного назначения для обслуживания посетителей комплекса.