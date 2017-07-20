Две сельские школы Башкирии получат новые спортсооружения Фото: пресс-служба Единой России Две сельские школы Башкирии получат новые спортсооружения Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Школы двух сел Краснокамского района Башкортостана смогут оборудовать спортивные площадки в рамках партийного проекта «Детский спорт». На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено около 1 млн рублей, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Школа в селе Николо-Берёзовка была построена в 1972 году на месте старой деревянной. Сегодня здесь учатся более 560 детей. Учителя считают пропаганду здорового образа жизни и подготовку к сдаче норм ГТО приоритетными направлениями в работе.

«Считаю, что наша школа не случайно стала участником партийного проекта «Детский спорт». В школе работают секции по баскетболу, волейболу, футболу. Наши дети ежегодно становятся призерами районных и республиканских соревнований», — отметила директор школы Ольга Соломенникова.

На территории школы предусмотрено место для баскетбольного и футбольного полей, но эти площадки не снабжены необходимым инвентарем. Для закупки оборудования в рамках партпроекта школе выделено 400 тысяч рублей. Эти средства пойдут на закупку и установку футбольных ворот для большого и малого футбола, баскетбольных щитов из оргстекла со стойками, четырех уличных тренажеров и шести скамеек.

«Педагогический коллектив и обучающиеся будут очень рады, что у нас появится современная, отвечающая всем требованиям игровая площадка для баскетбола и футбола. Ведь это придаст толчок к новым победам и достижениям юных спортсменов села Николо-Берёзовка», — уверена директор учебного заведения.

Вторая школа в районе, которая получила финансирование в рамках партпроекта, находится в селе Никольское. Здесь обучаются чуть более 100 человек, но у детей есть большой интерес к спорту. Ежегодно из стен школы выпускаются спортсмены-перворазрядники. По таким видам спорта, как лыжные гонки, легкая атлетика и волейбол команда занимает призовые места на республиканских соревнованиях.

Школьному спортивному залу давно требуется капитальный ремонт. На эти цели выделено почти 600 тысяч рублей. Средства пойдут на ремонт спортзала, раздевалки для мальчиков и девочек, замену дверей.

Ремонтные работы должны завершиться к новому учебному году.

Всего в Башкортостане в рамках партийного проекта «Детский спорт» в 2017 году запланирован капитальный ремонт в 76 спортивных залах, перепрофилирование шести помещений под спортивные нужды и приобретение спортинвентаря для девяти учреждений. На эти цели республике из федерального бюджета было выделено 40,5 млн рублей, объем софинансирования из бюджета региона составил 20 млн рублей.