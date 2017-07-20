Уфимцы пытались побить мировой рекорд по количеству объятий в минуту Фото: скрин видео телеканала «Россия 1-Башкортостан» Уфимцы пытались побить мировой рекорд по количеству объятий в минуту Фото: скрин видео телеканала «Россия 1-Башкортостан»

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцы в рамках «Фестиваля обнимашек» попытались побить мировой рекорд по количеству объятий в минуту. С частотой 79 раз обнимались в Индии в прошлом году. У жителей Уфы получилось 74, сообщает ГТРК «Башкортостан». Причем для установления рекорда специально были выбраны дата и время: в 17 часов 07 минут 17.07.2017 года.

«Фестиваль обнимашек» в парке «Первомайский» организовала инициативная группа молодых людей. Посетители в этот вечер не только гуляли, но и активно обнимались. В программе были песни, танцы, всевозможные квесты. В празднике приняли участие около 200 подростков.