Кубок Башкортостана-2017 по футболу: черно-белое целое Фото: Дмитрий Слезин | Видео: Дмитрий Слезин





















Кубок Башкортостана-2017 по футболу: черно-белое целое Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне прошли четвертьфинальные матчи Кубка Башкортостана по футболу-2017. Как и предсказывало наше агентство, в левой части сетки все оказалось довольно-таки прозрачно, а в правой была ожесточенная борьба.

Начало положили футболисты «Витязя-ГТУ-2», принимавшие на «Олимпе» учалинский «Горняк». Солнце решило отыграться за всё лето и выдало настоящее пекло. В игровом плане хозяева тоже «поджарили» учалинцев, правда, это случилось не сразу — долгое время «Горняк» удачно держал оборону, пока были силы и стимул.

Первый мяч-красавец Фидана Хабибуллина в дальнюю «девятку» слета положил начало разгрому. Как и в предыдущем матче, но в рамках чемпионата республики против «Ишимбая», в ворота приезжих футболистов влетело девять мячей — 9:0.

Эту победу подопечные Павла Смильгина посвятили своему защитнику Эрику Салихову, у которого три дня назад в день его рождения умер отец. Вот такие повороты судьбы.

В Стерлитамаке выяснялся соперник «витязей» по полуфиналу. Вернее, уточнялся. «Стерлитамак» провел не лучшую свою игру в сезоне, попав, так скажем, если не в черную полоску, то в сероватую. В итоге ожидаемый некоторыми специалистами разгром салаватовского «Зенита» не получился, ограничились двумя мячами — 2:0.

Упорно прошла встреча в Серафимовском. Как и в чемпионате, единственный гол принес победу гостям из туймазинского «Спартака» над номинальными хозяевами — октябрьским «Нарыш-Тау» — 1:0. «Спартак» ждал своего следующего соперника из пары «Старт-Альтаир» (Жуково, Уфимский район) — «Уфа-молодежная». Ждать пришлось очень долго.

Матч на «Нефтянике» начался в восемь вечера и затянулся до половины одиннадцатого. Так долго табло и прожектора еще, пожалуй, не горели на главной арене республики. Черно-белые бойцы вышли на зеленое поле битвы.

Номинальные гости, «Уфа-молодежная», выставили свой лучший состав, тот самый, что играет в молодежном турнире российской Премьер-лиги. А вот «Старт-Альтаир» еле насобирал на матч людей. По неписаному закону «ослабления соперников» не дали выйти на поле причастным к школе ФК «Уфа» «старт-альтаировцам» Денису Гильманову, Станиславу Желнину и вратарю Виктору Янбарисову. Защитник Тагир Ахметшин и полузащитник Ильнур Исламов уехали по делам в две столицы на Западе страны. А еще двум один из спонсоров, стремящийся делать футбол красочнее и справедливее, просто запретил играть за «Старт» — ключевым игрокам команды Фидану Хабибуллину и Булату Хаернасову. Их мы, скорее всего, не увидим в этом сезоне в играх за команду из Уфимского района, если не восторжествует благоразумие.

В общем, так силы сравнялись. «Старичкам» «С-А», в которые запишем вратаря Эдуарда Бакеева, защитников Эрика Аминева, Динара Исмагилова, Евгения Крутова, капитана Вячеслава Ткачева и нападающего Дмитрия Долбилина, пришлось пахать, как говорится, за себя и тех парней.

«Молодежка», отлично обученная Альбертом Лукмановым, который помнит еще натуральную траву «Нефтяника», атаковала острее, Бакеев спасал не один раз от, казалось бы, безнадежных ударов. А вот жуковцам не хватало сыгранности с двумя новичками команды, заявленными практически за пару дней до этого сражения. Плюс — отличная игра вратаря «Уфы-мол.» Глеба Ефимова. Соперники держали дистанцию, нанося коварные удары, а судья Премьер-лиги Дмитрий Колосков своей лучезарной улыбкой (если подстричься наголо — будет похож на знаменитого итальянца Коллину) пытался придать битве статус шоу-боя.

Так отыграли основные полтора часа. И добавленные полчаса. На серию пенальти «лукмановцы» выпустили героя недавнего первенства России U-17 вратаря Данилу Лясова.

Данила-мастер блеснул, хороший будет кипер. Но только разок — обезвредил удар голеадора «С-А» Дмитрия Долбилина. Да еще попытался коллеге по цеху забить — Бакеева не перехитрил. Зато Эдуард взял еще один удар от «молодежки», а его уставшие партнеры Эрик Аминев, Динар Исмагилов, Владилен Кузнецов и выполнивший огромный объем работы в поединке Вячеслав Ткачев уверенно расстреливали будущую звезду Уфы — 4:2 по пенальти и тяжелый выход в полуфинал.

Полуфиналы состоятся 9 августа. Нас ждет новый обладатель Кубка, так как предыдущего устранил «Старт-Альтаир».