В Уфе в третий раз пройдет фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

УФА, 20 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе пройдет третий фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Маэстро выступит на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» с 14 по 16 сентября. По традиции участниками концерта Национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова станут молодые таланты — лауреаты многочисленных международных конкурсов.

14 сентября публике представят 9-летнюю пианистку из Японии Шио Окуи и 16-летнего скрипача из Швеции с «советскими» корнями Даниэля Лозаковича.

В программе второго дня фестиваля, 15 сентября, — встреча с молодым уфимским пианистом Тимофеем Владимировым.

В заключительный день фестиваля зрителей ожидает сюрприз — демонстрация фильма Чарли Чаплина «Малыш» с живым музыкальным сопровождением. Соло исполнит известный российский музыкант, трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг.

Первый Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» состоялся в Уфе в сентябре 2015 года. Музыкальный проект, который проходит во многих городах России и зарубежья, был организован при поддержке главы республики Рустэма Хамитова. В этом же году маэстро Владимиру Спивакову, уроженцу Уфы, было присвоено звание Почетного гражданина города.