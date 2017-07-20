Уфимские чирлидерши «Салавата Юлаева» готовятся к новому сезону в активном режиме - видеоФото: пресс-служба ХК Салават Юлаев | Видео: Хоккейный Клуб Салават Юлаев/Youtube.com
Уфимские чирлидерши «Салавата Юлаева» готовятся к новому сезону в активном режиме - видео
Уфимские чирлидерши «Салавата Юлаева» готовятся к новому сезону в активном режиме - видеоФото: пресс-служба ХК Салават Юлаев
УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Девушки из группы поддержки «Салавата Юлаева» начали готовиться к новому сезону. По информации пресс-службы клуба, с чирлидершами занимаются тренеры фитнес-центра.
Программа тренировок насыщенная: стретчинг (растяжка), аэробные нагрузки и упражнения на выносливость.
В активном режиме уфимские чирлидерши будут заниматься до начала регулярного чемпионата.