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20 июля Четверг

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Проекты, заинтересовавшие инвесторов - в БашГУ подвели итоги Российско-китайского бизнес-инкубатора

ОБЩЕСТВО

Проекты, заинтересовавшие инвесторов - в БашГУ подвели итоги Российско-китайского бизнес-инкубатора Фото: пресс-центр БашГУ

Проекты, заинтересовавшие инвесторов - в БашГУ подвели итоги Российско-китайского бизнес-инкубатора Фото: пресс-центр БашГУ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирском государственном университете состоялась защита проектов будущих предпринимателей в рамках Российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора. Было представлено 10 проектов, которые затрагивали самые разные сферы жизни: туризм, культура, здоровье, образование.

Участники не только получили важный опыт для развития собственного бизнеса, но и возможность найти инвестора для реализации своего стартапа.

По итогам в номинации «Лучший инновационный проект» победу одержал интернациональный дуэт: уфимский дизайнер, выпускница БГПУ имени М. Акмуллы Василина Янбаева и аспирант-филолог Пермского госуниверситета Ши Шаньшань, который родом из Китая, но живет и учится в России. Они представили проект «Развитие российского рынка китайского чая в ключе традиций и культуры Китая». За лучшую инновационную идею дипломом 1-й степени награждена Алина Сафуанова, автор проекта «Твой маршрут — Россия!». Лучшим инновационным продуктом был признан проект представителей Китая. Всем им предстоит защита в Москве.

Как призналась Василина Янбаева, важно даже не то, что они победили. Главнее, что их проект признали успешным. Молодым предпринимателям было важно выйти на международный уровень. У них уже есть договоренности с будущими китайскими партнерами из провинции Аньхой.

Все резиденты отметили важную составляющую — обширную образовательную программу Российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора.

Молодые бизнесмены обеих стран на протяжении двух недель слушали лекции экспертов в сфере предпринимательства и изучали основы выстраивания деловых отношений между двумя государствами. Они получили практические рекомендации по развитию бизнеса. В конце августа участники бизнес-инкубатора посетят одну из китайских провинций, где их так же, как и здесь, ждет образовательная программа и встречи с инвесторами.

Теги: БашГУ, российско-китайский бизнес-инкубатор
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