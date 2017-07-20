В Башкирии нашли тело 19-летнего Равиля Мухаметшина Фото: группа Поиск пропавших детей в Уфе и Респ.Башкортастан В Башкирии нашли тело 19-летнего Равиля Мухаметшина Фото: группа Поиск пропавших детей в Уфе и Респ.Башкортастан

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 19-летнего жителя села Верхние Киги искали неделю. 18 июля тело молодого человека было найдено в лесополосе. Как сообщается на сайте «Комсомольская правда-Уфа», мать Равиля Мухаметшина последний раз видела сына 7 июля. Тогда он уехал с двумя приятелями, но домой не вернулся. Через несколько дней женщина обратилась с заявлением о розыске в полицию.

По словам матери Равиля, друзья, с которыми уехал её сын, сказали, что уснули в машине, а когда проснулись – Равиль уже не дышал. Приятели оставили его в лесу.

«Пока мне говорят, что криминала нет, но я сомневаюсь. Когда нашли Равиля, при нем не оказалось ни телефона, ни денег, ни банковской карточки. А те ребята, с которыми был сын, не работают и отрицательно характеризуются», — сообщила изданию женщина и добавила, что тело её сына находится на судебно-медицинской экспертизе.

Мать Равиля, скорее всего, будет настаивать на возбуждении уголовного дела.