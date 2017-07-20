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20 июля Четверг

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Утреннее шоу «Говорит и показывает Уфа» телеканала «Росcия 1» объявляет о старте новой телевикторины

ОБЩЕСТВО

Утреннее шоу «Говорит и показывает Уфа» телеканала «Росcия 1» объявляет о старте новой телевикторины Фото: ГТРК «Башкортостан»

Утреннее шоу «Говорит и показывает Уфа» телеканала «Росcия 1» объявляет о старте новой телевикторины Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 20 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Телевикторина «Просыпайся-Развивайся!» совместный проект телеканала «Россия 1» и мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» в Башкортостане. Цель конкурса — пробудить интерес к истории страны и республики, содействовать формированию патриотического сознания и гордости за героическое прошлое России.

Для участия в телевикторине необходимо смотреть субботний эфир программы «Говорит и показывает Уфа» в региональном включении на телеканале «Россия 1», где представители парка «Россия — Моя история» будут задавать вопросы из истории страны и Башкортостана. Участник акции должен быть подписчиком официальной страницы ГТРК «Башкортостан» в социальной сети «ВКонтакте». Услышав вопрос, зрителям необходимо как можно быстрее ответить на него в группе и сделать репост записи на своей странице.

«Победитель получит приз — пригласительный билет в музей «Россия — Моя история». По итогам всего конкурса самые активные участники будут награждены дополнительными подарками, какими именно, вы узнаете в эфире программы «Говорит и показывает Уфа» каждую субботу в 8 часов 20 минут на телеканале «Россия 1», — рассказал автор и ведущий программы Рустэм Габбасов.

Теги: телевидение
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