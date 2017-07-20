В Уфе осужденный-шантажист опубликовал в интернете фотографии обнаженной школьницы Фото: автор В Уфе осужденный-шантажист опубликовал в интернете фотографии обнаженной школьницы Фото: автор

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Калининский районный суд вынес приговор в отношении 30-летнего уфимца. Он признан виновным по статьям «Приобретение, хранение, распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Вымогательство».

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, мужчина, находясь в местах лишения свободы, разместил в интернете объявление, что собирается подарить iPhone 6. На сообщение откликнулась 13-летняя девочка. Заключенный пообещал отдать дорогостоящий телефон в обмен на ее фотографии в обнаженном виде. Несовершеннолетняя отправила снимки преступнику. Тогда он стал шантажировать девочку — требовал перечислить ему 30 тысяч рублей.

У нее таких денег не оказалось. Тогда, не получив запрошенную сумму, мужчина распространил фото в интернете. Узнав о случившемся, мать девочки написала заявление в полицию. Стражи порядка установили местонахождение злоумышленника.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«По факту незаконного получения осужденным мобильного телефона в колонии проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в надзорном ведомстве.