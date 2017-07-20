Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.24 ↓

EUR 68.27 ↑

20 июля Четверг

Уфа   °

В Уфе осужденный-шантажист опубликовал в интернете фотографии обнаженной школьницы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе осужденный-шантажист опубликовал в интернете фотографии обнаженной школьницы Фото: автор

В Уфе осужденный-шантажист опубликовал в интернете фотографии обнаженной школьницы Фото: автор

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Калининский районный суд вынес приговор в отношении 30-летнего уфимца. Он признан виновным по статьям «Приобретение, хранение, распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Вымогательство».

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, мужчина, находясь в местах лишения свободы, разместил в интернете объявление, что собирается подарить iPhone 6. На сообщение откликнулась 13-летняя девочка. Заключенный пообещал отдать дорогостоящий телефон в обмен на ее фотографии в обнаженном виде. Несовершеннолетняя отправила снимки преступнику. Тогда он стал шантажировать девочку — требовал перечислить ему 30 тысяч рублей.

У нее таких денег не оказалось. Тогда, не получив запрошенную сумму, мужчина распространил фото в интернете. Узнав о случившемся, мать девочки написала заявление в полицию. Стражи порядка установили местонахождение злоумышленника.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«По факту незаконного получения осужденным мобильного телефона в колонии проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Теги: вымогательство, прокуратура
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть