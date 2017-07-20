В Баймакском районе Башкирии создадут крупное швейное производство Фото: Андрей Старостин
В Баймакском районе Башкирии создадут крупное швейное производство
В Баймакском районе Башкирии создадут крупное швейное производство Фото: Андрей Старостин
УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана дополнен проектом по организации швейного производства в Баймакском районе. Суммарный объем инвестиций превышает 32 млн рублей. Проект предусматривает создание более 200 новых рабочих мест.
Инициатором реализации проекта выступает ООО «Колибри», сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РБ.
На сегодняшний день Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики содержит 74 проекта общей стоимостью свыше 463,9 млрд рублей. Количество новых рабочих мест превышает 22 тысячи.