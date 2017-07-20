В Уфе сообщили об отключении электричества 21 июля Фото: Ксения Калинина В Уфе сообщили об отключении электричества 21 июля Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы сообщила об очередном отключении электроэнергии в домах.

Для проведения ремонтных работ 21 июля с 9 до 17 часов в Ленинском районе Уфы будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

ул. Смоленская с 2 по 42, с 1 по 39;

ул. Инзерская с 2 по 32, с 1 по 31;

ул. Ленинградская с 43 по 51а, с 36 по 48;

ул. Линейная с 73 по 97.