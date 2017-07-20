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20 июля Четверг

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Сошедшие с рельсов вагоны повредили железнодорожные пути — Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Сошедшие с рельсов вагоны повредили железнодорожные пути — Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку Фото: сайт Приволжской транспортной прокуратуры

Сошедшие с рельсов вагоны повредили железнодорожные пути — Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку Фото: сайт Приволжской транспортной прокуратуры

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На 1750 км первого главного пути станции Биянка Куйбышевской железной дороги 19 июля в 15.50 произошел сход двух порожних вагонов, двигавшихся в хвосте грузового поезда. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Из-за схода вагонов было повреждено 75 метров железнодорожного пути. Движение составов на данном участке приостановлено. На месте ЧП работает восстановительный поезд станции Аша.

В ведомстве назвали причину схода подвижного состава и повреждения пути. Оказалось, что инцидент произошел из-за обвала горной породы.

По данному факту Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку.

Теги: ЧП, транспорт
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