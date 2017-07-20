Жители Башкирии могут отправить в Рособрнадзор предложения по совершенствованию ЕГЭ Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии могут отправить в Рособрнадзор предложения по совершенствованию ЕГЭ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жители Башкортостана могут отправить свои предложения и замечания по совершенствованию ЕГЭ до 11 августа. Они принимаются по электронной почте: ege2018@obrnadzor.gov.ru.

Ежегодно после завершения основного периода экзаменационной кампании Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки собирает пожелания по улучшению единого госэкзамена. Затем они анализируются, проходят экспертное обсуждение.

В этом году уже поступило несколько десятков предложений, в основном они касаются совершенствования заданий по отдельным предметам. Свои предложения присылают бывшие выпускники, сдававшие ЕГЭ в этом году, родители, а также учителя и преподаватели вузов.

«Все изменения в ЕГЭ, которые будут введены в следующем учебном году, должны быть утверждены и опубликованы до 1 сентября», — отмечает пресс-служба ведомства.