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20 июля Четверг

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В Башкирии сотрудник транспортной полиции задержан при получении крупной взятки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии сотрудник транспортной полиции задержан при получении крупной взятки Фото: Андрей Старостин

В Башкирии сотрудник транспортной полиции задержан при получении крупной взятки Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане по материалам, поступившим из Управления ФСБ России по РБ, возбуждено уголовное дело по подозрению 31-летнего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции на транспорте и неустановленных пока лиц в получении взятки.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что в июле 2017 года сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте в районе Киишкинского месторождения Уфимского района задержали судно ОС-2. Оно принадлежит ООО «Речной порт-Уфа». Судно перевозило дизельное топливо без специального разрешения — лицензии. Зная, что простой судна несет значительные убытки для владельца, полицейские потребовали взятку от начальника службы безопасности порта — миллион рублей. За эти деньги они пообещали привлечь к административной ответственности только капитана судна. 18 июля 31-летний страж порядка получил взятку в размере 850 тысяч рублей. После этого он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по РБ.

Сейчас устанавливаются все лица, причастные к данному преступлению. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, проинформировали в ведомстве.

«В УТ МВД России по ПФО проводится служебная проверка по факту возбуждения уголовного дела по статье «Получение взятки» в отношении сотрудника Уфимского ЛУ МВД России на транспорте. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственные руководители этого сотрудника будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в транспортной полиции.

Теги: взятка, СКР по РБ, УФСБ по РБ
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