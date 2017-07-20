Уфимцев приглашают на очередную ярмарку «Ягодное лукошко» Фото: Галия Набиева Уфимцев приглашают на очередную ярмарку «Ягодное лукошко» Фото: Галия Набиева

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 22 июля на площади перед Дворцом спорта пройдет очередная ярмарка «Ягодное лукошко». К участию приглашаются производители плодово-ягодной продукции — фермерские хозяйства, собственники личных подворий, а также садоводы.

Время работы ягодной ярмарки — с 9 до 14 часов.

В прошлую субботу на аналогичной ярмарке было продано почти 1,9 тонны садовой ягоды. Как отметили в пресс-службе администрации Уфы, большим спросом покупателей пользовалась садовая клубника, выращенная фермерами Бакалинского и Шаранского районов. Также была представлена продукция из Кармаскалинского, Кушнаренковского, Туймазинского, Уфимского и других районов республики и ягода, которую вырастили на своих участках садоводы-любители.

Кроме того, на ярмарке «Ягодное лукошко» можно было приобрести рассаду и саженцы из плодопитомников, свежие веники, товары народного промысла, продукцию пекарен, кондитерские изделия, мед, садовую зелень и другую продукцию.

Общая стоимость привезенной на реализацию продукции составила 1 млн рублей. Ярмарку посетили более 1,3 тысячи человек.