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20 июля Четверг

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Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды

ОБЩЕСТВО

Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Ксения Калинина

Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды в домах на следующей неделе.

В Кировском районе 26 июля, с 11 до 17 часов, без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Крайняя,14, 51 и ул. Якуба Коласа, 14, 51.

В Демском районе 27 июля, с 11 до 19 часов, холодная вода будет отключена в домах по следующим адресам:

ул. Якуба Коласа, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 149, 151, 153, 155, 157, 159;

ул. Башкирской кавдивизии, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 41, 43;

ул. Александровка, 2, 16, 18, 20, 44, 54а, 29, 19;

ул. Дружная, 1а, 8б, 28;

ул. 3-я Строителей, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 70а, 72а;

ул. Янгантауская, 39, 39а;

ул. Березовая, 51, 49;

ул. Учительская, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а;

ул. Яктыкульская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33.

В Калининском районе 27 июля, с 11 до 17 часов горячую и холодную воду отключат на ул. Касимовская, 6/2, 10/2.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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