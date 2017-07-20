На Кипре задержан мошенник, обманувший в Уфе дольщиков на 307 миллионов рублей Фото: Ксения Калинина На Кипре задержан мошенник, обманувший в Уфе дольщиков на 307 миллионов рублей Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На Кипре задержан мошенник, обманувший в Уфе членов одного из жилищно-строительных кооперативов на 307 миллионов рублей, сообщает отдел НЦБ Интерпола МВД по Башкортостану.

По материалам дела, в период с 1 января 2009 года по 21 февраля 2015 года гражданин и два его предполагаемых сообщника из ЖСК Уфы похитили денежные средства от граждан для строительства жилого дома в Кировском районе столицы. Троим фигурантам предъявлены обвинения в совершении мошенничества, двое находятся под домашним арестом. Третий обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В апреле этого года он был задержан. В настоящее время мошенник помещен под предэкстрадиционный арест. Компетентными органами Кипра и Генеральной прокуратурой Российской Федерации решается вопрос о его выдаче.

В целях возмещения ущерба, в соответствии с решениями Ленинского районного суда Уфы, арестовано, изъято и передано на хранение имущество на сумму около 350 миллионов рублей — недостроенный жилой дом и четыре автомобиля иностранного производства.