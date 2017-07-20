Приемная кампания в Башкирском госуниверситете: на каких направлениях больше шансов выучиться бесплатно и каковы предпочтения абитуриентов? Фото: Олег Яровиков Приемная кампания в Башкирском госуниверситете: на каких направлениях больше шансов выучиться бесплатно и каковы предпочтения абитуриентов? Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В вузах Башкортостана идет приемная кампания-2017. В классическом университете — БашГУ отмечают активность абитуриентов, в настоящее время на бюджет (бакалавриат) подано более 11 тысяч заявлений. Пока конкурс на бесплатное обучение составляет 13,6.

В вузе 922 бюджетных места на бакалавриате и специалитете по 61 направлению, в магистратуре — 686 бюджетных мест по 34 направлениям и 15 бюджетных мест — в аспирантуре на восьми факультетах.

По словам начальника отдела организации приема и профориентации БашГУ Тагира Амангильдина, к примеру, на биологическом факультете 85 бюджетных мест: по направлению биология — 45, биотехнология — 20, экология и природопользование — 20. На географическом — 104 места: геология — 22, география — 26, картография и геоинформатика — 22, гидрометрология — 20, туризм — 14.

В Институте экономики, финансов и бизнеса — 25 мест: 10 из них выделено на направление экономика, по пять — на менеджмент, управление персоналом, бизнес-информатику.

На факультете математики и информационных технологий — 96 мест: математика — 26, прикладная математика и информатика — 25,прикладная информатика — 25, математическое обеспечение и администрирование информационных систем — 20. Как отметил Тагир Амангильдин, последнее направление появилось в этом году.

Самое популярное направление — менеджмент, здесь на пять бюджетных мест претендуют почти 78 человек, на управление персоналом, где также пять бюджетных мест — 57 человек.

По другим направлениям ситуация выглядит следующим образом: журналистика — 34,4; юриспруденция — 28,06; технологические машины и оборудование — 26,09; электроника и наноэлектроника — 25,07; история — 22,7; биоинженерия и биоинформатика — 19,6; безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере — 17,1; математическое обеспечение и администрирование информационных систем — 16,2; социология — 13,2; химия — 13,09.

1347 абитуриентов БашГУ имеют баллы за индивидуальные достижения (от 1 до 10).

Абитуриенты могут выбрать до трех направлений и подать документы в пять вузов. Зачисление состоится в начале августа. Те, кто не поступит, могут учиться платно или пойти на заочное отделение бесплатно либо за деньги.