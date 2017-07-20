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20 июля Четверг

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В Башкирии возрождают родники

ОБЩЕСТВО

В Башкирии возрождают родники

Фото: Анфиса Аитова

В Башкирии возрождают родники

Фото: Анфиса Аитова

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане возрождают родники. Уже не первый год в Туймазинском районе проходит экологическая акция «Мой родник», к которой подключаются всё новые и новые предприятия, учреждения, жители района. Среди них — сотрудники ООО «УК ЖКХ», которые провели большую работу по возрождению водного источника в деревне Ардатовка Какрыбашевского сельсовета.

На прилегающей территории они убрали мусор, спилили сухие деревья, очистили от коряг берег водоема, в который стекает вода из родника. Первоначально коммунальщики планировали мотопомпами откачать застоявшуюся в колодце воду и очистить его от иловых загрязнений. Однако после проделанной работы выяснилось, что родник не подлежит реконструкции. Было принято решение обустроить новый источник. Рядом выкопали новый колодец, из железобетонных колец установили каптажную камеру для приема воды. А чтобы туда не попадал мусор, ее накрыли крышкой. Для стока воды в водоем соорудили желоб. Прилегающую территорию огородили, установили стол, скамейки, информационный аншлаг и социальный баннер. Подход к роднику выложили кирпичом.

Воду из нового источника сдали на анализ в ООО «Туймазыводоканал». Результаты показали, что вода из источника соответствует санитарным нормам и является питьевой, сообщила сотрудник газеты «Туймазинский вестник» Анфиса Аитова.

Теги: охрана природы, родники
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